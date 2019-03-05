مقتل وإصابة عشرات المصريين في حادث مروع بالبحيرة (صور)

لقي 10 مواطنين مصرعهم وأصيب 30 آخرون، في حادث مروع وقع منذ قليل، بالطريق الزراعي ”إسكندرية – القاهرة“، وتحديدًا في محافظة البحيرة ”كفر الدوار“.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نائب مدير الأمن، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام قرية الحمراء بدائرة مركز كفر الدوار.

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم 5 سيارات بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بكسور وجروح وكدمات، تم نقل 17 منهم لمستشفى دمنهور، و13 لمستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق، بعد التكدس المروري الذي وقع في هذه المنطقة.

وتشهد مصر حوادث طرق بشكل متزايد يرجع أغلبها إلى تهالك البنية التحتية أو إهمال المسؤولين، إذ كشفت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.