5 قتلى في تحطم مروحية جنوب غرب إيران‎

المصدر: ا ف ب

تحطمت مروحية طوارئ طبية في قرية جنوب غرب إيران، اليوم الإثنين، أثناء توجهها لمعالجة امرأة حامل؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم خمسة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وصرح بير حسين كوليفاند، رئيس الخدمات الطبية الإيرانية، أنه ”عقب طلب لإنقاذ امرأة حامل عمرها 26 عامًا، احتاجت إلى رعاية طارئة.. تم إرسال مروحية تعرضت للأسف إلى حادث“.

وقال إن ”ثلاثة أفراد طاقم وموظفَي إسعافات أولية استشهدوا“.

وأكد المتحدث باسم خدمات الطوارئ، مجتبى خالدي لوكالة ”إيلنا“ شبه الرسمية، أنه ”تم إرسال المروحية إلى قرية جبلية تبعد 30 كيلومترًا من مدينة شهري كورد في محافظة شهارمحل-بختياري“.

وذكرت وكالة إيلنا الرسمية للأنباء، أن المروحية اصطدمت ببرج بث فيما ذكر التلفزيون الرسمي أنها اصطدمت بالجبال.

وشهدت سلسلة جبال زاغروس التي تمر بمحافظة شهارمحل-بختياري العديد من حوادث تحطم الطائرات في السنوات الماضية.

وتحطمت طائرة خاصة في المنطقة العام الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ11، ومن بينهم ابنة رجل أعمال تركي بارز وصديقاتها أثناء عودتهن من حفلة بمناسبة زواجها.

وفي شباط/فبراير 2018 تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة ”آسمان“ الإيرانية للطيران، في جبال زاغروس؛ ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 66 شخصًا.