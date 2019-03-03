عدن.. محتجون يغلقون شارعًا رئيسًا احتجاجًا على مقتل شاب كشف جريمة اغتصاب طفل

قطع محتجون يمنيون بالإطارات المشتعلة شارعًا رئيسًا في ”حي المعلا“ بالعاصمة المؤقتة عدن، على خلفية مقتل شاب كشف عن جريمة اغتصاب طفل.

وقال أحد السكان المحليين، إن مجموعة من الشباب أضرموا النيران في إطارات بالقرب من قسم شرطة حي المعلا بعدن، واغلقوا شارع ”مدرم“ الرئيسي في المنطقة .

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن ذلك جاء احتجاجًا على مقتل شاب يدعى ”رأفت“ من قبل مجهولين، بعد أن كشف مؤخرًا عن جريمة اغتصاب طفل في الحي وسط تكتم شديد حتى من قبل قسم شرطة المديرية.

وتحدثت وسائل إعلامية محلية بعدن، عن احتمالية أن يكون المسلحين الذين أطلقوا الرصاص على منزل الشاب رأفت من رجال الأمن، حيثُ توفي الشاب، اليوم الأحد، متأثرًا بجراحه.

وتعرض الطفل ميسي، لجريمة اغتصاب من قبل 4 أشخاص، أحدهم من رجال الأمن في منتصف العام الماضي في واقعة مشهودة آنذاك، حكمت المحكمة لاحقًا بدفع غرامة لاثنين منهم وبراءة الثالث، في حين قيل إن أحد المتهمين توفي.