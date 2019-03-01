الكشف عن تفاصيل مشاجرة نسائية بمستشفى العدان في الكويت

نفى مصدر أمني في دولة الكويت ما تردد عن اعتداء على رجال النقطة الأمنية خلال مشاجرة نسائية اندلعت في مستشفى العدان.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد كشف المصدر أن المشاجرة وقعت بين عائلتين، وأن أفراد العائلتين حضروا إلى المستشفى لإثبات إصابات لحقت بهم، بعد مشاجرة بينهم في الخارج، لكنهم تابعوا مشاجرتهم داخل المستشفى وتبادلوا السب والضرب، فحاول موظف الاستقبال تهدئتهم، فصبوا غضبهم عليه وأهانوه، ثم أتلفوا زجاج الاستقبال، فاضطر إلى الاستعانة برجال النقطة الأمنية.

وعند وصول عناصر الأمن إلى المكان، حاولوا السيطرة على الموقع، لكنهم فوجئوا بأطراف الشجار يتطاولون عليهم، فسجلت بحق المتشاجرين قضية في مركز الشرطة وأحيلت إلى التحقيق.

حالة اعتداء على نقطة امن فى مستشفى العدان من قبل محامية وموطنات pic.twitter.com/UHrdPlMjZc — الحياة حلوة (@1dgVpD1uoA8JEFc) February 28, 2019

بدورهم، ذكر ناشطون -في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها- أن المشاجرة وقعت بين محامية ومواطنات.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر مشاجرة عنيفة شاركت بها نساء داخل مستشفى العدان، تبادلن خلالها الضرب.