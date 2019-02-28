إحراق دائرة حكومية بمدينة عربية جنوب إيران

تعرضت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية بمدينة ”معشور“ العربية، التي يطلق عليها بالفارسية ”ماهشهر“، والتابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، إلى الإحراق من قبل مجهولين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية ”إيرنا“.

وقال حاكم مدينة معشور ”محسن بيرانوند“، للوكالة، اليوم الخميس، إن ”دائرة الأوقاف والشؤون الدينية بالمدينة، تعرضت للإحراق على يد مجهولين، صباح اليوم“، مبينًا أن ”الإحراق تسبب بخسائر مالية للإدارة“.

وأشار إلى وجود أدلة مختلفة تؤكد بأن الحادث متعمد، لكن الدافع وراء الحريق غير واضح، مشيرًا إلى أن ”الأجهزة الأمنية شرعت بالتحقيق؛ لمعرفة أسباب الحريق“.

وقال: ”من غير الممكن التعليق بدقة في هذا الصدد، وليس من الواضح ما إذا كانت دوافع مرتكبي الحادث شخصية أو غيرها“.

وتبعد مدينة ”معشور“ نحو 100 كيلو متر عن مدينة الأحواز العربية، عاصمة محافظة خوزستان، التي يتعرض مواطنوها للتهميش والمضايقات؛ بسبب انتمائهم للقومية العربية.