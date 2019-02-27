أودت بحياة المئات.. تعرف على أبرز 12 حادث قطار هزت مصر

وضع حادث قطار محطة مصر الذي وقع يوم الأربعاء، وسط العاصمة المصرية القاهرة، الحكومة في مأزق كبير بعد تكرار الحوادث خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر أكثر الدول ارتفاعًا في عدد ضحايا حوادث القطارات، وتتجه دائمًا أصابع الاتهام إلى الإهمال.

الحادث الأخير الذي أودى يحياة 20 مصريًا وإصابة 40 آخرين وفقًا لتقديرات الجهات المعنية، أجبر وزير النقل المهندس هشام عرفات الذي شغل المنصب منذ فبراير عام 2017، على تقديم استقالته التي قبلها رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.

واصطدم جرار بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر، ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، وسط تفحم عدد من الجثث، حسبما أعلنت هيئة السكة الحديد.

في التقرير التالي ترصد شبكة ”إرم نيوز“ أبرز حوادث الطرق التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وأسقطت مئات القتلى والمصابين، وأرجعها مراقبون إلى الأهمال الذي يسيطر على الهيئة ويحيط بالمنظومة وتحتاج إلى حلول عاجلة وسريعة لتفادي الخسائر في الأرواح والأموال.

انفجار محطة مصر

آخر تلك الحوادث المفجعة التي شهدتها مصر جاءت في ”محطة مصر“ وسط العاصمة القاهرة، يوم الأربعاء، وراح ضحيتها 20 شخصًا وأصيب 42 آخرين في حادث اصطدام جرار بأحد أرصفة المحطة.

حادث جديد

وبعد ساعات من حادث محطة مصر، اصطدم قطار آخر بسيارة نقل على خط سكة حديد ”مطروح – الإسكندرية“، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وفقًا للمؤشرات الأولية حتى الآن.

كارثة قطار الإسكندرية

وفي أغسطس من عام 2017، لقي 44 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وأحال النائب العام حينها 6 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة ”الإهمال الجسيم“، كما تقدم أيضًا رئيس هيئة السكك الحديدية باستقالته.

وتعهد وزير النقل هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته، وقتها بتطوير قطاع السكك الحديدية ”تطويرًا شاملًا“.

انقلاب قطار بني سويف

وفي فبراير 2016، انقلب قطار بمزلقان الشناوية، في مركز ناصر بمحافظة بنى سويف جنوب البلاد، كان يسير على خط التخزين للسماح للقطار 2201 (أسيوط – القاهرة) للمرور إلا أن القطار ارتطم بالحاجز الخرساني بعدما تخطى ”السيمافور“.

وأصيب في الحادث 71 شخصًا تم نقل 19 منهم إلى مستشفى بنى سويف العام، و51 آخرين إلى مستشفى ناصر المركزى، وتم نقل مصاب إلى مستشفى رمد بنى سويف.

أتوبيس المدارس

واصطدم قطار السويس بأتوبيس مدرسة بالكيلو 38 طريق ”القاهرة – الإسماعيلية“ بالقرب من البوابة الأولى لمدينة الشروق، في 6 مارس 2015 أثناء مرور الأتوبيس من المزلقان.

وقدر عدد الضحايا الناتج بـ 7 حالات منهم 3 أطفال وإصابة 26 آخرين بسبب اصطدام حافلة مدرسة تقلهم بأحد القطارات أثناء عبور مزلقان الشروق في طريقهم لزيارة حديقة ترفيهية على الجانب الآخر من القضبان.

حادث قطار البدرشين الحربي

كما اصطدم قطار البدرشين الذي كان يقل عددًا من المجندين قادمًا من الصعيد ومتجهًا إلى القاهرة، في يناير عام 2013، بقطار بضائع بمدينة البدرشين بالقرب من ”كوبرى أبو ربع“، والذي أسفر عن مصرع 18 مجندًا، وإصابة 120 آخرين.

مصرع 51 شخصًا بينهم أطفال

أما في نوفمبر من عام 2012، اصطدم قطار بحافلة في قرية منفلوط في محافظة أسيوط جنوب مصر، ولقي 51 شخصًا مصرعهم معظمهم من الأطفال.

قطار العياط

كما شهدت مدينة العياط حادثًا مؤلمًا في 24 أكتوبر عام 2009، حيث اصطدم أحد القطارات بآخر، ما أودى بحياة 30 مواطنًا وإصابة 60 آخرين، نتيجة تعطل القطار الأول، ليصطدم به الثانى من الخلف، ما أدى لانقلاب 4 عربات من القطار الأول، وبعدها تقدم وزير النقل السابق، محمد لطفي منصور، باستقالته.

قطار المنصورة

اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والآخر قادم من بنها على الاتجاه نفسه، في أغسطس 2006، وبلغ عدد القتلى أكثر من 50 قتيلًا و163 مصابًا.

قطار الصعيد 2002

في 20 من فبراير عام 2002، وقع حادث قطار العياط الحادث الأسوأ في مصر، حيث اندلعت النيران بإحدى عربات القطار رقم‏832‏ المتوجه من القاهرة إلى أسوان‏ في الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة‏ عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد.

وراح ضحية هذا الحادث ما يقرب من 350 شخصًا ومئات المصابين.

فاجعة الإسكندرية الأولى

كما شهدت محافظة الإسكندرية حادثة أخرى في أكتوبر عام 1998، حيث اصطدم قطار بالقرب من المدينة بإحدى الكتل الأسمنتية الضخمة، ما أدى إلى اندفاعها نحو المتواجدين بالقرب من المكان وخرج القطار نحو أحد الأسواق المزدحمة بالبائعين المتجولين ليودي بحياة 50 شخصًا وإصابة أكثر من 80 آخرين.

صدمات قطارات أسوان

في شهر ديسمبر من عام 1993، اصطدم قطاران بمحافظة أسوان، على بعد 90 كيلو مترًا شمال القاهرة، ما أدى إلى مصرع 12 وإصابة 60 آخرين ولم يمر على هذا الحادث سوى عامين، حتى اصطدم قطار بمؤخرة قطار آخر ما أسفر عن موت 75 راكبًا وإصابة المئات، وفي عام 1997 توفي 11 شخصًا، إثر تصادم قطارين في شمال أسوان.