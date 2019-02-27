خطأ مأساوي.. مسعفون يجرون عملية قيصرية لامرأة اعتقدوا أنها حامل لانتفاخ بطنها

ارتكب مُسعفون بأحد مستشفيات مدينة لينكولنشاير في بريطانيا خطأً مأساويًا فادحًا، حينما أخضعوا امرأة دخلت المستشفى جراء تعرضها لحادث سير إلى جراحة قيصرية، وذلك في تدبير احترازي اتخذوه، ظنًا منهم أنها في الشهر الثامن من حملها، بسبب بروز في معدتها وانتفاخ بطنها.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يوم الأربعاء، أنّ ”أديل بربور 48 عامًا، تعرضت لحادث اصطدام سيارتها مع مركبة أخرى، دخلت على إثره المستشفى، مصابةً بأزمة قلبية وآلام في الظهر“.

وبعد إجراء الجراحة القيصرية فارقت الحياة، حيث شُخّص السبب الطبي لوفاتها بتمزق في الشريان الأورطي.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا بالحادث.