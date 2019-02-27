لأول مرة.. صور لمنطقة ممنوع دخولها مُنذ تعرضها لكارثة نووية في اليابان

نجح مُستكشف هولندي في المشي سيرًا على الأقدام بين الشجيرات وأزقة الشوارع، وتجنب دوريات الشرطة، وتسلسل داخل عُمق منطقة فوكوشيما في اليابان، المحظور دُخولها مُنذ تعرضها لكارثة نووية في مارس العام 2011م، نجمت عن زلزال قوي ضرب البلاد آنذاك.

ورصد بوب ثينسن مشاهد غريبة، في المنطقة المُلوثة بالإشعاع، ولم يلمسها أحد مُنذ إغلاقها، حيث التقط صورًا للممرات المهجورة لألعاب الفيديو ومجسمات لشخصيات كرتونية، وآلات نقد، ظهرت فارغةً ومحفوظةً تمامًا، ويُغطيها طبقة رقيقة من الغبار الإشعاعي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قرر ثينسن تصوير فوكوشيما المُخبأة عن العالم الخارجي، لإظهار الآثار الحقيقية للكارثة النووية، قبل اختفائها، بسبب مشروع لإعادة بناء المنطقة، دخل حيّز التنفيذ.

وتسببت كارثة ”فوكوشيما“ النووية بإجلاء أكثر من 160.000 شخص في المنطقة، غادروا منازلهم، مُخلّفين وراءهم حياتهم وأمتعتهم بلا عودة.