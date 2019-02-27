بعد حريق ”محطة مصر“.. حادث قطار جديد في الإسكندرية يسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين

بعد ساعات من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة، وقع حادث قطار جديد في مصر بخط ”مطروح – الإسكندرية“، أسفر عن حالة وفاة، وسقوط عدد من المصابين.

وكشفت مصادر لإرم نيوز أن سيارة نقل اصطدمت بقطار في خط سكة حديد (مطروح – الإسكندرية) ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وكان حريق قد نشب بقطار داخل محطة مصر في منطقة رمسيس وسط العاصمة، بعد اصطدامه بالرصيف، أسفر عن وفاة 24 شخصًا، وإصابة 40 آخرين.

وألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على ”علاء صلاح“ سائق الجرار الذي تسبب في اشتعال الحريق، بعد اصطدامه بالجدران الخرسانية.