بعد حادث ”محطة مصر“.. حريق بكنيسة في منطقة الهرم (فيديو)

نشب قبل قليل، حريق بمبنى الخدمات الملحق بكنيسة القديسة دميانة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي أسفر عن إصابات جارٍ حصرها.

من جانبه، قال القس بولس حليم المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحريق الذي نشب في المحلق بالكنسية لم ينتج عنه أي حالات وفاة، ولكن هناك بعض الإصابات يجرى حصرها.

وأشار حليم، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن أسباب الحريق غير معلومة حتى الآن، حيث وقع بمبنى النادي الملحق بكنيسة القديسة دميانة في حي الهرم، وعقب حدوثه وصلت قوات الحماية المدنية والجهات الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه.

من جانبه، أوضح مصدر كنسي، أن الحريق أسفر عن إصابة 12 شخصيًا من أفراد الكنسية، وجرى نقلهم إلى أحد مستشفيات الجيزة، مؤكدًا أنه جارٍ التحقيق بأسباب نشوب الحريق.