شهود عيان يروون اللحظات الأولى لحادث القطار في مصر (فيديو)

روى شهود عيان، كواليس اللحظات الأولى لحادث القطار الذي وقع بمحطة رمسيس في مصر، الأربعاء، وأسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين، في حصيلة أولية وفق التلفزيون المصري.

وقال الشهود لـ“إرم نيوز“، إن ”تصادم القطار بأحد الأرصفة، نتج عنه حريق هائل، أدى إلى تفحّم عدة جثث من بين القتلى“.

وكانت كاميرات المراقبة في محطة القطارات، أظهرت لحظة تصادم جرار قطار بالرصيف، عندما دخل بسرعة بدت كبيرة للغاية، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات، كما أظهرت تسجيلات مصورة أخرى، مشاهد مروعة لحادث قطار محطة مصر، ولحظة اشتغال النيران في جثث الضحايا.