تحطم مروحية في نيبال على متنها وزير الثقافة

أعلن مسؤول نيبالي، يوم الأربعاء، عن تحطم مروحية تقل على متنها 6 أشخاص، بينهم وزير الثقافة والسياحة، في جبال نيبال.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن جيتا كاماري راي، مدير مقاطعة محلية، قوله إن ”المروحية سقطت على قمة جبل، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ متوجهة إلى مكان سقوطها، في ظل أحوال الطقس السيئة“.

وأوضح المصدر، أن بعض القرويين وصلوا مكان الحادث، إلا أن أوضاع الأشخاص الذين كانوا على متنها لم تتضح بعد.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الحادث وقع أثناء تساقط الثلوج والأمطار.

وأوضح أن وزير الثقافة والسياحة رابيندار أديكاري، ومسؤولين في هيئة الطيران المدني كانوا ضمن الركاب.

وأصبح أديكاري (49 عامًا) وزيرًا للسياحة في مارس / آذار 2018، بعد فوز الحزب الشيوعي النيبالي في الانتخابات البرلمانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت السلطات النيبالية عن فقدان طائرة تقل 6 أشخاص، في جبال نيبال، دون مزيد من التفاصيل.‎