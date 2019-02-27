شبهة جنائية تحوم حول حادث تصادم محطة مصر

كشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن تجري تحقيقًا في وجود شبهة جنائية وراء حادث حريق قطار محطة مصر، الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين وتفحم عدد من الجثث.

وأشار المصدر إلى أنّ ”الشواهد الأولية تشير إلى عدم وجود سائق للجرار، وسط شكوك من وجود شبهة تعمد وراء الجادث“.

وتابع: ”يرجح أن يكون شخص ما وضع ثقل فوق مزود السرعة ليتحرك الجرار بسرعة أثناء دخوله الرصيف من الورش أكثر من معدلها الطبيعي“.

في سياق متصل كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادث ومعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما انتقل فريق من نيابة الأزبكية، لمعاينة مكان الحادث داخل محطة مصر وسماع شهود العيان وتفريقغ كاميرات المراقبة.

وكان حريق قد نشب بقطار داخل محطة مصر في منطقة رمسيس، وسط العاصمة، بعد اصطدامه بالرصيف.

في ذات الإطار، قرر وزير النقل المصري هشام عرفات، اليوم الأربعاء، وقف حركة القطارات في جميع الاتجاشهات المغادرة من محطة مصر، في أعقاب الحريق الهائل الذي نشب في أحد القطارات لدى دخوله المحطة؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين بينهم جثث متفحمة.

وقال مصدر في الوزارة، إنّ وزير النقل حضر برفقة وزيرة الصحة هالة زايد على الفور إلى موقع محطة مصر لمتابعة عمليات انتشال الضحايا، فيما ينتقلان بزيارة ميدانية إلى المستشفيات القريبة من رمسيس، من بينها مستشفى الهلال والدمرداش وعين شمس الجامعي التي نقل الضحايا إليها.

وكان حريق نشب بقطار داخل محطة مصر في منطقة رمسيس، وسط العاصمة، بعد اصطدامه بالرصيف.