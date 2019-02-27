كاميرا توثق صدم مركبة لشاب بالسعودية وسط أنباء عن وفاته

وثقت كاميرا مراقبة في المملكة العربية السعودية في تاريخ يعود ليوم الاثنين، اصطدام مركبة على أحد شوارع مدينة الهفوف التابعة للأحساء، بشاب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاعن مصادر لم تسمها وفاة الشاب بعد نقله للمستشفى.

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي وثقته كاميرا المراقبة، شابًا يسير إلى جانب الرصيف، في الوقت الذي اصطدمت به مركبة ”باص“، ودفعته ليرتطم بمركبة أخرى متوقفة ثم سقط بعدها على الأرض، فيما لم يتوقف قائد الـ“باص“ وتابع طريقه مسرعًا.

وذكرت مصادر – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بإصابته، مبينة أنه من الجنسية المصرية.