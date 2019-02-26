ليبيا.. مصرع 13 عاملًا في حادث مروري

لقي 13 عاملًا ليبيًا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري بمنطقة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، في بيان، إن ”الحادث وقع بمنطقة القظامة جنوب مدينة غريان جنوب طرابلس؛ جراء تصادم حافلة على متنها عدد من العمال التابعين لشركة الوفاق النفطية، بشاحنة تحمل أسطوانات أكسجين“.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التصادم نتج عنه مصرع 13 عاملًا.

وتصدرت ليبيا قائمة الدول من حيث معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث المرور بنسبة وصلت إلى 73.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، حسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية للعام 2015.

ووفقًا للتقرير، لقي 4 آلاف و398 شخصًا مصرعهم بحوادث الطرق عام 2015، وهو ما يفوق المعدل السنوي لعدد قتلى الأعمال المسلحة الدائرة في البلاد منذ 2011.‎