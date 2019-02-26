لأجل سيجارة.. شاب يخرج من المستشفى بسكين مغروسة في ظهره (فيديو)

ترك شاب روسي غرفة الطوارئ في المستشفى ومشى نصف عار للخارج، فيما كانت سكين مغروسة في ظهره، من أجل تدخين سيجارة قبل أن يعود للداخل عندما لم يجد من يعطيه حاجته.

وأصيب الأطباء والممرضون بصدمة، عندما شاهدوا الشاب المدعو فلاديمير، وهو يمشي بتثاقل والسكين مغروسة بظهره بعد طعنه خلال مشاجرة، في حانة بمدينة كازان جنوب غرب روسيا.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب الثلاثيني، وهو يمشي ببطء بلباسه الداخلي إلى الخارج والدماء تسيل من ظهره، فيما كانت ممرضة تصرخ عليه وتطلب منه العودة.

وشوهدت الممرضة وهي تقول له: ”فلاديمير.. هل أنت مجنون.. إلى أين تظن أنك ذاهب والمطر ينهمر في الخارج؟“، بينما كان طبيب يحذره بقوله: ”اسمع أيها الشاب.. أنت معرض للموت الآن وإلا عليك العودة للداخل لإعطائك حقنة ثم تذهب للبيت“.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن فلاديميرعاد للداخل، عندما لم يجد من يعطيه سيجارة، وأنه خضع لجراحة لإخراج السكين من ظهره، مضيفة بأنه حالته مستقرة.