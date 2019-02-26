تصادم 3 دراجات نارية أثناء عرض بالسيرك البريطاني (فيديو)

اتخذ عرض في السيرك البريطاني منعطفًا صادمًا أمام أعين المشاهدين المذهولين عندما اصطدمت 3 دراجات نارية ببعضها.

وقع الحادث المروع أثناء عرض يدعى ”القبة الرعدية“، والذي يتضمن قيادة 3 مغامرين دراجاتهم النارية داخل كرة معدنية قطرها 4 ياردات على المسرح.

بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأ العرض بمغامرين يقودان دراجاتهما النارية داخل الكرة المعدنية التي تشبه القفص ضمن سيرك ”غاندي“ في مضمار سباق ”انتاري“، في مدينة ”ليفربول“ البريطانية، قبل أن ينضم إليهما راكبة ثالثة وتتسبب في كارثة.

وفي الفيديو يمكن رؤية المغامران الكولومبيان يدوران حول بعضهما البعض داخل القبة الفولاذية، بينما تنتظر المغامرة الثالثة في أرضية القبة لتنضم إليهما.

وبعد عدة ثوان تنجح المغامرة الثالثة في الانضمام إليهما ويصبح العرض أكثر إثارة وجرأة، ولكن عندما يحاول الدراجون زيادة الاثارة بدوران الراكبة الثالثة بين الاثنين الآخرين، لم يستطع الفريق الحفاظ على تزامنه واصطدموا ببعضهم.

وسرعان ما توقفت الموسيقى ودوت صرخات الجمهور، بينما هرع طاقم السيرك من خلف الستار لفتح القبة ومساعدة المغامرين.

لحسن الحظ لم يصب أي من المغامرين بإصابات مميتة ونُقلت المغامرة الثالثة ”غلينيس باتسينغ“ إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء أنها مصابة بكسر في الكاحل.

يذكر أن المغامرين كانوا من المفترض أن يستخدموا درجات معدلة خاصة بذلك العرض، ولكن تلك الدراجات سُرقت قبل أسبوع من العرض، واضطر السيرك إلى أداء الحيلة بدراجات عادية.