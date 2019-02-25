سيدة تنقذ طفلها من موت محقق أسفل شاحنة (فيديو)‎

كشف مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، كيف استطاعت سيدة إنقاذ طفلها من موت محقق في اللحظة الأخيرة، بعد سقوطهما من دراجة نارية وسط طريق سريع.

يُظهر الفيديو 3 أشخاص يركبون الدراجة النارية عندما اصطدمت بسيارة فضية على إحدى طرق مدينة “ نام دينه“ في فيتنام، وحينها سقطت الأم وطفلها الذي يرتدي معطفًا ورديًا وسط الطريق.

انزلق الطفل ليصبح في مواجهة شاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، لكن على الرغم من هول الموقف، إلا أنه وفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، استطاعت السيدة التي لم يكشف عن هويتها إنقاذ طفلها في اللحظة الأخيرة من الدهس أسفل عجلات الشاحنة، حيث سحبته نحوها بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الفيديو كيف سحبت السيدة طفلها من القلنسوة وانقلبت على ظهرها حرصًا على إبعاد الطفل عن عجلات الشاحنة.

لا يبدو أن الرجل قائد الدراجة أدرك أي مما حدث، حيث استدار بعد فترة ورأي السيدة وطفلها على الأرض، وسرعان ما وقف جانبًا، وفي حين أن كلا من الرجل والسيدة ارتديا خوذة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الصغير يرتدي واحدة هو أيضًا.

أثار الفيديو دهشة رواد الإنترنت الذين وصفوا الحادث بالـ ”المعجزة“، بسبب نجاة الطفل وسرعة بديهة الأم.