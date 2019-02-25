لسبب غريب.. أمريكية تقتل أطفالها الثلاثة ثم تنتحر (صور)

قتلت امرأة أمريكية أطفالها الثلاثة بإطلاق النار عليهم في غابة ببندقية صيد ثم عادت بجثثهم للمنزل، قبل أن تقدم على الانتحار؛ لأنها كانت تعتقد أنهم في خطر.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، قامت سيدة تدعى ”ابريان مور“ من مدينة ميشيغان بتزوير شهادات مرضية لأطفالها الثلاثة حتى يتغيبوا عن المدرسة، ثم أخذتهم بسيارتها إلى غابة قريبة وقتلتهم.

وأكدت أن مور، وضعت جثث الأطفال البالغة أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام في صندوق سيارتها وعادت للمنزل، حيث أقدمت على الانتحار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميتيشل يونج:“لا نعرف تحديدًا ما كان يدور في رأسها؛ لأنها لم تترك أي رسالة انتحار أو أي شيء آخر“.

وأضافت:“لكننا نعرف أنها كانت تعاني من اضطرابات عقلية، وقامت بوضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نعتقد بأنها كانت تعاني من عقدة الخوف من الآخرين، وأنها كانت تعتقد بأن أطفالها في خطر“.

وقالت مشرفة اجتماعية في المدرسة التي كان يدرس فيها أطفالها، إن الأم منعت يومًا أبناءها من الذهاب إلى المدرسة؛ بدعوى أنها رأت خبرًا على التلفزيون يفيد بأن الحافلة التي ستقلهم إلى المدرسة ستتعرض لحادث.