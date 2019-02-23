طفلة تفارق الحياة وهي تنجز تمرينًا على السبورة

أصيب تلاميذ الفصل الرابع ابتدائي بمدرسة علال الفاسي بضواحي مدينة تزنيت جنوب المغرب، بصدمة قوية بعد وفاة زميلة لهم فجأة أمام أعينهم، وهي تنجز تمرينًا على السبورة مساء أمس الجمعة.

وعمّ الصراخ المكان كما نزل مشهد سقوطها المفاجئ كالصاعقة على الأستاذ، الذي سارع إلى إخبار إدارة المؤسسة ووالدي الطفلة.

ورجحت مصادر إعلامية محلية، أن تكون الطفلة قد أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة بسبب مرض مزمن أو ضيق في التنفس.

وحضرت السلطات المحلية ورجال الدرك إلى المؤسسة على وجه السرعة، كما تم نقل جثمان الفتاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت لخضوعه للتشريح لتحديد أسباب الوفاة.

وتم فتح تحقيق في الحادثة تحت إشراف النيابة العامة.