لص يقتحم متجرًا ويقيّد مالكته وإحدى العميلات بعد عصب أعينهما.. شاهد ما الذي فعل (فيديو وصور)

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قالوا إنه لص وهو يشعل النيران في صاحبة متجر بعد تقييدها، بمدينة فلسطين بولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”وقع الحادث، الخميس، في متجر بِت ستوب بمدينة فلسطين بولاية تكساس الأمريكية، حيث دخل روبرت طومسون، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، المتجر بمسدس، وسأل صاحبته ليندا كامير عن شيء خلف صندوق الكاش، ثم هجم عليها عندما أدارت ظهرها“.

ويظهر الفيديو لحظة سكب روبرت سائلًا قابلًا للاشتعال، قبل إضرامه النيران في صاحبة المتجر بعد تقييدها مع إحدى عميلات المتجر بشريط لاصق، ليخرج بعد ذلك.

وكشفت الشرطة عن أن ”طومسون سرق ما بين 700 و800 دولار، وأن صاحبة المتجر استطاعت تحرير نفسها بينما كانت معصوبة العينين“.

وطبقًا للصحيفة البريطانية، تم نقل صاحبة المتجر إلى مستشفى براكلاند في دالاس، حيث عولجت من حروق في رأسها ووجهها ورقبتها، بينما لم تصب عميلة المتجر ديلا ويت دنيزيري بأي إصابات.

وأكد الشرطي آندي هارفي أنه ”تم اعتقال روبرت أخيرًا، بعد العثور عليه في محطة وقود، عقب رصد فراره في سيارة ماليبو أو إيمبالا بيضاء“.

وسبق أن اعتقل روبرت بتهم تتعلق بالمخدرات، وهو الآن يواجه تهمًا جديدة تشمل السطو المسلح والسرقة بالإكراه.