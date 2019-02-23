بالفيديو.. حريق هائل يلتهم نحو 300 سيارة في الهند

تعرضت مئات السيارات للتلف، جراء حريق هائل اندلع في موقف لمركبات زوار معرض للطيران في منطقة بنغالور الهندية.

وتناقلت وسائل إعلام هندية أرقامًا متضاربة لأعداد السيارات المتضررة، حيث قُدرت بما بين 150 و 500 سيارة جراء الحريق الذي لم يُكشف سببه بعد.

وهذه الحادثة هي ثاني الحوادث المأساوية التي شهدتها فعاليات معرض الطيران الهندي ”Aero India 2019″، حيث شهد المعرض حادث تصادم طائرتين وتحطمهما خلال استعراض جوي قبيل انطلاق فعاليات المعرض الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير محلي أن حريق السيارات ربما يكون ناجمًا عن سيجارة جرى رميها بشكل عشوائي على العشب في موقف المركبات، ما أدى الى اندلاع ألسنة اللهب التي لم يجرِ التصدي لها بفاعلية، نظرًا لغياب فرق الإنقاذ والسلامة المتخصصة في مثل هذه الحوادث.