لبنان.. طفلة تلقى حتفها دهسًا بمركبة طبيبها المعالج

توفيت طفلة (3 أعوام) دهسًا بمركبة طبيب كان قد عاينها في مستوصف شمال لبنان، وفق ما ذكرته صحيفة الراي.

وكانت الطفلة (ر.ش.س) قد تلقت العلاج في مستوصف النجدة في كفر صارون (الكورة) شمال لبنان، وبعد أن خرجت من المستوصف مع والدتها، تعرضت للدهس في حادث مفجع بمركبة الطبيب المعالج (غ.ف) الذي كان يهم بتحريك مركبته للخلف، فلم يتمكن من مشاهدة الطفلة التي أفلتت من يد والدتها عقب خروجهما من المستوصف.

ونقل الصليب الأحمر الطبيب إلى أحد المستشفيات بعد أن تعرض لانهيار عصبي عقب الحادثة، فيما نُقلت جثة الطفلة إلى مستشفى آخر.