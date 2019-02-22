بـ“الساطور“.. جزار مصري يقتل نفسه بالخطأ

في مشهد أقرب ما يكون إلى الدراما، قتل جزار مصري نفسه، أثناء العمل في محل الجزارة لتقطيع اللحوم، حيث طعن نفسه في البطن بالخطأ، ليصاب بجرح غائر ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بمجرد وصوله.

في قسم شرطة بولاق الدكرور بالقاهرة، كان البلاغ من مستشفى حكومي بقدوم شخص يبدو من ملامح ملابسه أنه يعمل جزارًا، غارقًا في الدماء، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الجزار كان يقوم بتقطيع اللحوم مستخدمًا سكينًا حادة ”الساطور“، إلا أنه نزل بالخطأ على بطنه أثناء تقطيع اللحوم، ليسبب جرحًا غائرًا في البطن، سبب نزيفًا حادًا من الدماء.

وأجرى رجال الأمن والبحث الجنائي التحريات حول الواقعة، حيث جاءت مطابقة دون وجود أي شبهة جنائية في الحادث، كذلك عدم وجود خصومات بين الجزار وبين أي مواطنين، لتصرح النيابة العامة بدفن الجثة.