شاهد.. طيار بالخطوط الجوية الصينية يأخذ قيلولة في منتصف الرحلة (فيديو)

تم تصوير طيار في الخطوط الجوية الصينية وهو يأخذ قيلولة في منتصف الرحلة، أثناء جلوسه في قمرة القيادة.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، مساعد الطيار لطائرة بوينغ 747 ورأسه إلى الأمام مغمض العينين، بينما كانت الطائرة في منتصف الرحلة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وظهر الفيديو بعد أيام فقط من انتهاء طياري الخطوط الجوية الصينية من إضراب غير مسبوق استمر سبعة أيام؛ بسبب قضايا مثل إرهاق الطيار وساعات العمل الطويلة.

في حين أنه من غير المعروف متى وقع الحادث، وردت شركة الطيران قائلة إن المقطع تم تصويره قبل الأحداث الأخيرة.

ويقال إن الطيار يُدعى ”ونج جيا تشي“، وهو ضابط كبير في شركة تشاينا إيرلاينز، الناقل الوطني لتايوان، ولديه خبرة تقارب العشرين عامًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

كما أن ونغ هو طيار بوينغ 747 الأقدم في الخطوط الجوية، وهي تحلق أساسًا في طوكيو وأوكيناوا وسيول وهونغ كونغ.

الطيار الرئيسي هو أيضًا مدرب مسؤول عن عمليات المحاكاة في مركز التدريب على الطيران التابع للخطوط الجوية الصينية.

وقال بيان صادر عن شركة الخطوط الجوية الصينية: إنه في مواجهة الاتهامات بما في ذلك تجاهل إجراءات سلامة الطيران، تلقى الطيار ”عقابًا كافيًا“.

وأضاف طيار في الخطوط الجوية الصينية، لم يذكر اسمه لشبكة إي بي سي نيوز: ”التعب أمر لا مفر منه.. ولكن كضابط كبير، كان ينبغي أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه، فإذا كان الطيار متعبًا للغاية، لكان بإمكانه تنبيه أفراد الطاقم وجعلهم يراقبون حالته“.

تنص المبادئ التوجيهية على أن الطيارين يمكنهم النوم في قمرة القيادة في الرحلات الطويلة في ما يعرف باسم ”الاستراحة المضبوطة“، ولكن عادة ما يتم تنفيذ الإجراء مع سحب المقعد إلى الخلف.