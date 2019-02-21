السيطرة على مشاجرة بين كويتيين ومقيمين وإحالتهم للشرطة (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية في دولة الكويت، تفاصيل مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثق مشاجرة، وسيارات الشرطة التي تدخّلت لفضّها.

وبحسب موقع ”25 فبراير“ المحلي، أوضحت ”الداخلية“ أن رجال الأمن تمكنوا من فض المشاجرة التي نشبت بين عدة أطراف، والذين قاوموا رجال الأمن، مضيفة أن ”المشاجرة وقعت اليوم الخميس في منطقة الشويخ الصناعية، وقام رجال الأمن فور تلقيهم البلاغ بتوجيه إحدى الدوريات إلى موقع البلاغ وتم فض المشاجرة والتي كانت بين مواطنين ومقيمين“.

وتابعت بقولها: ”قام أحد المقيمين بمقاومة رجال الأمن والتعدي عليهم، إلا أنه تمت السيطرة على الجميع وإحالتهم إلى مخفر المنطقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.