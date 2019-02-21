مصرع 26 شخصًا نتيجة الأمطار الغزيرة في باكستان (صور)

لقي 26 شخصًا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة، التي تساقطت على مناطق وسط وجنوب غرب باكستان، اليوم الخميس.

وقال المدير العام لمركز إدارة الكوارث الطبيعية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، عمران زاكرون، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، إنه ”تم إعلان حالة الطوارئ في الإقليم نتيجة الأمطار الغزيرة التي أثرت سلبًا على 450 عائلة“.

وأضاف، أنه ”تم إنقاذ 50 شخصًا حاصرتهم الأمطار في منطقة بيرغوث في الإقليم، ووصل عدد من لقوا مصرعهم بسبب السيول الناجمة عن الأمطار في الإقليم إلى 3 أشخاص“.

بدوره، قال نائب حاكم الإقليم شابير أحمد منغال، إنه ”تم استنفار جميع فرق البحث والإنقاذ، والعمل جارٍ من أجل إنقاذ 200 عائلة حاصرتها الأمطار في قرى الإقليم“.

وأضاف أن ”العمل مستمر لفتح الطرقات التي أغلقتها الأمطار، ويشارك في العمليات 4 مروحيات عسكرية، ومروحية مدنية“.

ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية، أن 14 شخصًا، بينهم أطفال، لقوا مصرعهم في خيبر بختونخوا، بسبب السيول، في حين لقي 9 أشخاص مصرعهم في البنجاب نتيجة سقوط سقف أحد المباني بسبب الأمطار.