69 قتيلاً على الأقل جراء حريق ضخم في بنغلاديش (صور وفيديو)

المصدر: أ ف ب

لقي 69 شخصًا على الأقلّ مصرعهم ب“دكا “ في حريق ضخم التهم مباني سكنية فيها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال، بحسب ما أعلنت السلطات البنغلادشية.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد إن حصيلة القتلى ليست نهائية و“عدد القتلى مرشّح للارتفاع. عمليات البحث تتواصل“.

وأضاف أنّ الحريق الذي اندلع في حي ”شوق بازار“ الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح أسطوانة غاز وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضًا لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

Havvy fire on chowk bazar, dhaka pic.twitter.com/10hlLHj7Ra — Shakil Rahman (@ShakilR66268887) February 21, 2019

وقال: ”كان هناك اختناق مروري عندما اندلع الحريق. لذلك لم يستطع الناس الهرب“، لا سيّما وأن الشوارع ضيقة للغاية في هذا الجزء من العاصمة والمباني ملتصقة ببعضها البعض.

بدوره قال مساعد قائد شرطة العاصمة إبراهيم خان إنّ ”من بين الضحايا هناك مارة وأناسًا كانوا يتناولون الطعام في مطاعم مجاورة أو يشاركون في حفل خطوبة“.

وبحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزة المحلية فإنّ بوابة أحد المباني كانت مغلقة بقفل، مما منع من بداخلها من الفرار من ألسنة النيران.

JUST IN: At least 45 people have died from a fire in the old part of Bangladesh capital Dhaka, officials report pic.twitter.com/RmslPpQj2b — TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 21, 2019

وقال حاجي عبد القادر وهو تاجر التهمت النيران متجره، حين كان في صيدلية مجاورة يشتري دواء ومع ذلك أصيب بجروح من جراء الحريق ”سمعت انفجارًا كبيرًا، استدرت فرأيت النيران تلتهم الشارع بأكمله الذي كان مكتظًا بالسيارات وبالعربات“.

وبحسب مسؤول في جهاز الإطفاء فإنّ الحريق الذي اندلع قرابة الساعة (16:40 ت غ) شارك في إخماده أكثر من 200 من رجال الإطفاء.

وفي 2010 اندلع حريق في مبنى قديم في دكا كان يستخدم أيضًا لتخزين مواد كيميائية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصًا، في واحدة من أسوأ مآسي الحرائق في العاصمة البنغلادشية.