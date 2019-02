69 قتيلاً على الأقل جراء حريق ضخم في بنغلاديش (صور وفيديو)

لقي 69 شخصًا على الأقلّ مصرعهم ب“دكا “ في حريق ضخم التهم مباني سكنية فيها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال، بحسب ما أعلنت السلطات البنغلادشية.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد إن حصيلة القتلى ليست نهائية و“عدد القتلى مرشّح للارتفاع. عمليات البحث تتواصل“.

وأضاف أنّ الحريق الذي اندلع في حي ”شوق بازار“ الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح أسطوانة غاز وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضًا لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وقال: ”كان هناك اختناق مروري عندما اندلع الحريق. لذلك لم يستطع الناس الهرب“، لا سيّما وأن الشوارع ضيقة للغاية في هذا الجزء من العاصمة والمباني ملتصقة ببعضها البعض.

بدوره قال مساعد قائد شرطة العاصمة إبراهيم خان إنّ ”من بين الضحايا هناك مارة وأناسًا كانوا يتناولون الطعام في مطاعم مجاورة أو يشاركون في حفل خطوبة“.

وبحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزة المحلية فإنّ بوابة أحد المباني كانت مغلقة بقفل، مما منع من بداخلها من الفرار من ألسنة النيران.

JUST IN: At least 45 people have died from a fire in the old part of Bangladesh capital Dhaka, officials report pic.twitter.com/RmslPpQj2b

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 21, 2019