كويتي يلقى مصرعه بحادث وهو في طريقه لمساعدة امرأة

لقي مسن كويتي مصرعه، فيما أصيب سائقه، وذلك بعدما انقلبت السيارة بهما على أحد الطرق، وهما في طريقهما لمساعدة امرأة نفد الوَقود من مركبتها.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن المسن وبينما كان عائدًا برفقة سائقه من مزرعته في العبدلي، وجدا امرأة نفد الوقود من سيارتها، فما كان منه إلا أن توجه برفقة السائق إلى أقرب محطة وقود.

وفي طريقه مع السائق عائدًا بالوقود لتزويد سيارة المرأة التي تقطعت بها السبل، وقبل الوصول بمسافة قصيرة، فقد السائق السيطرة على السيارة فانقلبت بهما.

وبعد وصول رجال الأمن والطوارئ الطبية، تبين أن الرجل فارق الحياة، فيما تم إسعاف السائق إلى العناية المركزة.