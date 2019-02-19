كندا.. حريق يودي بحياة 7 أطفال من عائلة سورية‎ (صور)

لقي 7 أطفال من أسرة سورية واحدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء حريق شبَّ في منزلهم بمدينة هاليفاكس في كندا.

وأعلنت شرطة المدينة، في بيان لها، أن حريقًا شبَّ داخل منزل في هاليفاكس، أدى إلى مصرع 7 أطفال لعائلة واحدة، وجرى نقل الوالدين إلى المستشفى نتيجة إصابتهما بحروق. وأفاد البيان أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و17 سنة.

وأشار إلى أن العائلة السورية قدِمت إلى كندا قبل نحو عامين.

وأعرب عمدة هاليفاكس مايك سافاج، عن حزنه الشديد نتيجة الحادثة، مقدمًا تعازيه الحارة للعائلة.

وأكد سافاج، أن السلطات الكندية تحقق في أسباب اندلاع الحريق، وستعلن النتائج عند التوصل إليها.