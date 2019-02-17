بسبب هاتف.. الإعدام لـ3 مصريين ألقوا صديقهم من أعلى كوبري ”قصر النيل“

حكمت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ3 مواطنين، لتورطهم بقتل صديقهم عبر إلقائه وسط النيل من أعلى كوبري قصر النيل، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة، بعد ثبوت تورطهم بقتل صديقهم بهدف سرقة هاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، عثرت أجهزة الأمن إثر بلاغ على جثة مواطن يُدعى ”محمود.ح“ مقيم في النزهة، حيثُ تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه في حوزة أحد أصدقائه، ويُدعى ”أدهم.س“ مقيم في مصر الجديدة.

وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل صديقه، وسرقة الهاتف بمساعدة اثنين آخرين، داهمتهما قوة وألقت القبض عليهما.

واعترف المتهمون بأنهم استدرجوا الضحية إلى أعلى كوبري قصر النيل، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وأثناء مقاومته لهم دفعه المتهم الأول ما أدى إلى سقوطه في نهر النيل، وفروا هاربين على دراجة نارية يملكها المجني عليه.