السعودية.. إصابة 7 أشخاص بالاختناق جراء حريق في جدة

اندلع حريق مساء اليوم السبت، داخل شقة سكنية بحي المروة بمحافظة جدة السعودية، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق وهلع، بينهم ثلاث حالات وصفت بـ“الخطيرة“.

وتمكنت فرق الدفاع المدني السعودية من السيطرة على الحريق، بحسب ما أعلن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أحمد أبو زيد.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن أبوزيد قوله ”إن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا مساء اليوم السبت عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية، حيث قامت بنقل ثلاثة مصابين بحالة خطرة إلى مستشفى الجدعاني، وأربعة آخرين حالاتهم متوسطة إلى مستشفى الملك فهد العام لتلقي العلاج اللازم ”.

وأشار المسؤول، إلى أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه.