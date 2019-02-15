حريق يثير الذعر بين زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (صور وفيديو)

اشتعلت النيران، اليوم الجمعة، بالمكتب الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، مما أثار الرعب بين المشاركين و الزوار للمعرض الدولي.

الحريق بدأ من رواق دار النشر مليكة المتخصصة في كتب الذخائر النفيسة بالدار البيضاء؛ بسبب تماس كهربائي حسب مصادر من إدارة المعرض، ثم انتقل إلى رواقين مجاورين أحدهما دار رحبة الأطفال مصر.

وقد احترقت بعض الكتب في الرواق المتضرر، لكن لم يتأذَ أي شخص، بعد أن تدخل رجال المطافئ بسرعة وتمكنوا من إخماد ألسنة اللهب، التي خلّفت وراءها دخانًا كثيفًا.

وقد نُقلت الكتب بمساعدة العاملين في المعرض وبعض الزوار إلى مكان آمن حتى تنظيف وتنظيم الأروقة، ثم أعيدت إلى مكانها.