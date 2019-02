حريق يثير الذعر بين زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (صور وفيديو)

View this post on Instagram

حريق يثير الذعر بين زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء . . اشتعلت النيران، اليوم الجمعة، بالمكتب الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، مما أثار الرعب بين المشاركين و الزوار للمعرض الدولي. الحريق بدأ من رواق دار النشر مليكة المتخصصة في كتب الذخائر النفيسة بالدار البيضاء؛ بسبب تماس كهربائي حسب مصادر من إدارة المعرض، ثم انتقل إلى رواقين مجاورين أحدهما دار رحبة الأطفال مصر. . . #إرم_نيوز #المغرب #الدار_البيضاء #المكتب_الدولي_للنشر_والكتاب #حريق #كتب #تماس_كهربائي #أخبار #لايك #لايكات #منوعات