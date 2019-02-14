حالة رعب تعصف بطائرة أمريكية قبل هبوطها اضطراريًّا (صور)

أنقذت العناية الإلهية ركاب طائرة أمريكية من كارثة جويّة محقَّقة، بعدَ أنْ اضطرَّ قائدُها إلى الهبوط في مطار نيفادا مساء الأربعاء.

وتعرَّضت الطائرة التابعة لشركة ”دلتا إيرلاينز“ الأمريكية، التي كانت متَّجهة من كاليفورنيا إلى سياتل بواشنطن، إلى اضطرابات جويّة شديدة، في أثناء تحليقها على ارتفاع 34 ألف قدم.

وأصيب 5 من ركاب الطائرة بإصابات طفيفة، ونقل 3 منهم إلى المستشفى، جرّاء حالة الفوضى التي ضربت الطائرة وهي في الهواء، إذ انهارت عليهم العربة التي تحمل المشروبات والأطعمة الخفيفة، إضافة إلى الحقائب الصغيرة المخزنة أعلى المقاعد في الطائرة، بعد أن تعرَّضت لمطب جويّ عنيفٍ.

وكانت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد حذّرت من سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أنَّ الطقس ربما يكون غير ملائِم للرحلات الجوية في الولايات المتحدة.