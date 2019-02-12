شاب عراقي يدعي أنه مختطف لمساومة والده بـ100 ألف دولار

ألقت الأجهزة الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبضَ على شخص ادَّعى أنّه اختطِف، وذلك بهدف مساومة والده لدفع 100 ألف دولار فدية.

ووفق موقع ”السومرية نيوز“ المحلي، فإن رجلًا حضر إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن حادثة اختطاف ابنه، وإثر تحرّيات مكثفة، ومراجعة كاميرات مراقبة تم التوصل إلى الابن.

وتبيَّن بعد التحقيقات، أنَّ الابن لم يتعرَّض إلى حادث اختطاف كما ادَّعى، وأنَّه اتفق مع أحد أصدقائه لإخفائِه عن الأنظار؛ لإيهام ذويه بأنه مخطوف ومساومة والده على مبلغ 100 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أنَّ الشرطة قامت بإحالة الشاب للجهات القضائية المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.