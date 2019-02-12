رضيع على رصيف بالكويت يثير الجدل (فيديو)

تفاجأ بعض سكان منطقة ”السالمية“ بالكويت بوجود طفل رضيع موضوع داخل كيس مشتريات كرتوني، ملقى في وسط أحد الشوارع، وقد تم على ما يبدو التخلي عنه من قبل أهله، حسب شهود عيان.

وتداول ناشطون وحسابات عبر ”تويتر“ مقطع فيديو يظهر فيه الطفل الرضيع ممدَّدًا داخل كيس كرتوني، ويبدو عليه أنه حديث الولادة .

وأثارت الواقعة استغراب واستهجان طيف واسع من روّاد مواقع التواصل، الذين أبدوا أسفهم من قيام أهل الطفل بإلقائه بهذا الشكل وسط الشارع دون شفقة.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التحقّق من صحة الفيديو، وكل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.