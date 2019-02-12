إصابة رجلي أمن بعد مطاردة مركبة في شوارع الكويت (الفيديو)

أصيب رجلا أمن إثر تعرض دوريتهما لحادث تصادم متعمد من قبل شاب حاول الفرار منهما في مطاردة مثيرة بشوارع منطقة ”فهد الأحمد“ الكويتية.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، يوم الثلاثاء، أن ”الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مواطن بعد هروبه من رجال الأمن إلى جانب قيادة مركبة من دون لوحات“.

وأوضحت الصحيفة أن القصة بدأت عند ”ورود بلاغ للأمن بشأن وجود مركبة رباعية يقودها قائدها باستهتار، الأحد الماضي في منطقة“ فهد الأحمد“، وعلى إثر ذلك توجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ فشوهدت مركبة بلا لوحات“.

وأضافت الصحيفة أنه ”لدى الطلب من قائد المركبة التوقف، هرب، فطاردته الدورية الأمنية، قبل أن يتعمد الاصطدام بها، متسببًا بتلفيات بليغة بالدورية وإصابة رجلي الأمن“.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها الكاملة.