17 قتيلًا بحريق فندق في نيودلهي

المصدر: ا ف ب

قضى 17 شخصًا -على الأقل- بحريق بفندق في نيودلهي قبَيْل فجر الثلاثاء، في كارثة جديدة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.

واندلع الحريق بفندق ”آربيت بالاس“ الذي يقع في جزءٍ مزدحمٍ وسط نيودلهي. وأظهرت لقطات تصاعد النيران في الطابق الأعلى للفندق.

وقال المسؤول في إدارة الإطفاء سونيل تشودري: ”تأكدنا من إدارات المستشفيات أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلًا بينهم طفل“.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن امرأة والطفل قضيا عندما حاولا القفز من إحدى النوافذ.

وأكد مدير الإطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا، السيطرة على الحريق وإنقاذ 35 شخصًا في عملية استمرت بضع ساعات.

وقال مسؤول آخر في جهاز الإطفاء للصحافيين: ”أرضية الممرات كانت خشبية لذا لم يتمكن الناس من إخلاء الفندق عبرها“.

وأظهرت لقطات دخانًا كثيفًا وألسنة النيران تتصاعد من الطابق الأخير للفندق المكون من أربع طبقات.

وبدأت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.

وتمَّت السيطرة على الحريق في الساعات الأولى من الصباح، بمساعدة 25 عربة إطفاء على الأقل، فيما أتت النيران على الطابق الأعلى.

والحرائق أمر شائع في الهند بسبب ضعف معايير السلامة وعدم التقيد بالقوانين.

وتتكرَّر الحرائق بشكل خاص في بومباي العاصمة المالية للهند، حيث يقيم ملايين الأشخاص في أماكن مكتظة ومتهالكة بسبب ارتفاع الإيجارات.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي قتل 6 أشخاص عندما اندلع حريق بمستشفى في بومباي.

وعام 2017 قضى 14 شخصًا -أيضًا- في بومباي عندما شبَّ حريقٌ في أحد المطاعم الشهيرة.