وفاة 4 أشخاص اختناقًا بغاز سخان المياه في الجزائر

توفي فجر الجمعة، 4 جزائريين، بينهم صحفية؛ اختناقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء في الحمام، بشقة في ضاحية بولوغين بالعاصمة.

وكشف المسؤول بقوات الدفاع المدني الجزائري، الملازم أول خالد بن خلف الله، عن أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأسفرت عن وفاة 4 أشخاص، رجل و3 سيدات تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة.

وتابع بن خلف الله، أنه تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد لمين دباغين”، فيما أعلن موقع “ألجيري ديراكت” الناطق بالفرنسية، أنه فقد الصحفية إيمان شيبان.

وقبل 24 ساعة، كشفت حصيلة الدفاع المدني عن وفاة 5 أشخاص اختناقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون، الذي أجهز على شقيقين في العقد الخامس من العمر، لقيا حتفهما بمنطقة عين النعجة في الجزائر العاصمة.

كما تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون بإبادة عائلة مؤلفة من 3 أفراد في سكيكدة، راح ضحيتها الأب والأم وابنهما الذي لم يتعد عمره الـ17سنة.

وتوفي 57 جزائريًا خلال الشهر الماضي؛ اختناقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الحمام بالمنازل، فيما تم إسعاف نحو 600 شخص.