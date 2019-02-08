وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة في مصر بسبب مدفأة كهربائية

توفّي 4 أشخاص مصريين من عائلة واحدة في محافظة الفيوم اليوم الجمعة، نتيجة اختناقهم خلال النوم بسبب مدفأة كهربائية، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى منزل الضحايا، وقامت على الفور بنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

واستقبلت المستشفى جثث ربّ الأسرة (53 سنة)، وزوجته (50 سنة) وابنيهما عبد الرحمن (10 سنوات) ومي (16 سنة)، بينما أصيبت ابنتهم إسراء (17 سنة)، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفي لسوء حالتها.

وكشفت أجهزة الأمن، عن أن الضحايا كانوا نائمين داخل منزلهم بمنطقة دار الرماد، في الوقت الذي أصيبوا فيه بحالة اختناق بسبب المدفأة التي لم يقوموا بإطفائها قبل النوم.