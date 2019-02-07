طائرة نرويجية تعود إلى ستوكهولم بعد تهديد بوجود قنبلة‎

المصدر: أ ف ب

اضطرت طائرة تابعة لشركة “نورفيجن إيرشاتل” النرويجية، كانت متجهة إلى مدينة نيس الفرنسية، للعودة إلى ستوكهولم ؛ بعد تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة بعيد إقلاعها، الخميس، بحسب ما أعلنت الشركة.

وقالت الشركة، في بيان، إن “نورفيجان تؤكد أن إنذارًا بقنبلة صدر ضد الرحلة دي.واي 4321 من أرلاندا إلى نيس”.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، توفي هاغ، إن الشرطة المحلية وشرطة الحدود “تعملان في شكل حثيث في أرلاندا؛ لجمع معلومات والمتابعة واتخاذ الخطوات الضرورية”.

وقال أحد المسافرين لصحيفة محلية، إن الطائرة كانت متوقفة في آخر المدرج تحيط بها سيارات الطوارئ.

وكانت الطائرة قد أقلعت الساعة 10:09 صباحًا (09:09 ت غ)، وعادت إلى المطار نفسه قرابة الساعة 11:15 صباحًا.

وقال مركز تنسيق مهمات الإنقاذ الذي تم إبلاغه بالتهديد بعد 30 دقيقة من إقلاع الطائرة، إن 169 راكبًا كانوا فيها.

وقال أحد الركاب للصحيفة، إنهم انتظروا وصول سلالم متحركة لأكثر من ساعة بعد الهبوط. ولم يتضح بعد كيف تم الإبلاغ بالتهديد.