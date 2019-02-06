قرود جائعة تهاجم طالبات سعوديات في جامعة بيشة (فيديو)

فوجئت طالبات بجامعة “بيشة” في السعودية بهجوم قرود نحو حرم المبنى الجامعي، في مشهد تسبب في حدوث حالة من الذعر والهرج بين الطالبات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يُظهر هجوم القرود على الجامعة، وخطفها حقائب الطالبات، واحتلالها طاولات الطعام، بحثًا عن الأكل، وسط هروب وصيحات الطالبات.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث يعاني الطلبة في العادة من مشكلة تسلل القرود إلى حرم الجامعة، فيما لم تعلق جامعة “بيشة”، إلى حد اللحظة، على الواقعة.

ونشر الإعلامي السعودي محمد بن عادي المقطع عبر حسابه في “تويتر” معلقًا عليه بالقول: “قرود تتسلل داخل جامعة بيشة فرع الطالبات في #بلقرن المشكلة ليست المرة الأولى وليست المرة الثانية، أكثر من مرة .. الشيء المضحك قبل سنة طلع المتحدث الرسمي للجامعة وقال سوف نحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، وأبشركم ما طول، بس سنة، وبيطلع يصرح، وبنصبر سنة، ويالله على هالحال”.

واعتبر المغرد سعيد بن ناصر القرني أن: “هذه القرود باتت مهددة للحرث والنسل في ظل تكاثرها وعدائيتها، وفي ظل إهمال التعامل معها كمخلوقات مؤذية وناقلة للأمراض ! لا بد من العمل الجاد على الحد من تكاثرها وانتشارها”.

هذه القرود باتت مهددة للحرث والنسل في ظل تكاثرها وعدائيتها وفي ظل إهمال التعامل معها كمخلوقات مؤذية وناقلة للأمراض !

لا بد من العمل الجاد على الحد من تكاثرها وانتشارها . — سعيد بن ناصر القرني (@saed399999) February 6, 2019

المغرد “محمد عبدالله منصور” رأى أن الحل: “ينقلن البنات الى المبنى المهني الجديد في البظاظه، وينقل الاولاد من المبنى المستأجر عند آل طلحه في هذا المبنى”.