مصرع 4 مصريين وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بالصعيد

لقي 4 مصريين مصرعهم وأصيب آخر في معركة بالرصاص بين عائلتين في محافظة سوهاج بصعيد مصر، بسبب خلافات المصاهرة.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث معركة بالطلقات النارية بين عائلتي “حمدون والطوالب” بقرية الحماية في سوهاج.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين من الفحص مقتل كل من حمدي آمين مرزوق 40 سنة، عبدالحليم محمد عبدربه 73 سنة، أحمد فتحي محمود 37 سنة، سيد أحمد عبدالحافظ 32 سنة، وإصابة أحمد حماد السيد 35 سنة بطلق ناري بالرأس، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات المصاهرة.

تم نقل الجثث لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، فيما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنتشر في قرى صعيد مصر تجارة وتهريب وبيع الأسلحة بطريقة مخالفة للقانون، تستخدم في المعارك العائلية والثأرية التي تنشب بينهم.