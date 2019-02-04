مصرع 5 في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل بكاليفورنيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة فوق منزل جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب ما أفاد مسؤول محلي.

ونقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، الاثنين، عن كوري مارتينو، قائد شرطة مقاطعة أورانج بجنوب الولاية، قوله إن “الحادث أسفر عن مصرع الطيار إلى جانب 4 من سكان المنزل الذي سقطت عليه الطائرة”، مضيفًا أن “شخصين آخرين نقلا إلى مستشفى جراء إصابتهما بجروح طفيفة”.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، لم تذكر اسمه، أن “الطائرة الخفيفة المكونة من محركين من طراز Cessna 414A ، تحطمت بعد مدة قصيرة من إقلاعها من مطار مجاور”.

ولم تكشف السلطات عن سبب الحادث حتى الساعة الـ 05:30 ت.غ، وأعلنت أنها ما زالت تحقق في ملابساته.