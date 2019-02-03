مصري ينتحر حرقًا بسبب شقيقته

أنهى سائق “توك توك” مصري حياته بعد إشعال النار في جسده بسبب خلافات عائلية مع شقيقته.

وتلقى مدير أمن الدقهلية شمال القاهرة، إخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية “برمبال القديمة” بإشعال شخص يبلغ 29 عامًا، النار في نفسه عقب قيامه بسكب بنزين على جسده.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع السائق وتفحم جثته بالكامل.

وبالبحث والتحري تبين نشوب خلافات بين المجني عليه وبين شقيقته لتواجدها الدائم والمستمر بمسكن إقامته مع والدته بصحبة أبنائها، حيث نشبت مشادة قام على إثرها بجلب بنزين وسكبه على جسده وإشعال النار.