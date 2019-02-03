انتشال جثة مصور صحفي جزائري بعد 15 يومًا من غرقه

انتشلت فرقة الغطاسين بقوات الدفاع المدني الجزائري، ليل السبت/الأحد، جثة المصور الصحفي كريم بن حليمة، وهي في حالة متقدمة من التعفن بشاطئ”كناستيل” في ساحل وهران الغربي.

وبذلت قوات الدفاع المدني مدعومة بمواطنين، جهودًا مضنية للبحث عن الصحفي الذي يعمل بصحيفة “لوكوتديان دوران” الناطقة بالفرنسية، الذي وقع قبل 15 يومًا بين الصخور البحرية، ثم اختفى حين كان في نزهة لصيد السمك.

وقال والي وهران، مولود شريفي، إن السلطات سخرت كافة الإمكانيات وطلبت دعمًا لوجستيًا من قوات الجيش الجزائري، للقيام بعملية بحث واسعة النطاق على طول الساحل الوهراني.

وجرى تحويل جثة الصحفي الشاب، إلى المصلحة المختصة بحفظ الجثث في المستشفى المركزي بولاية وهران 400 كم غربي العاصمة، وسط استعدادت لإقامة جنازة شعبية ورسمية للمصور الذي ترك أرملة وطفلاً.