وفاة 11 سوريًا بانهيار مبنى سكني في حلب (فيديو)

توفي 11 مدنيًا بحي صلاح الدين بمدينة حلب في سوريا، السبت؛ إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق، حيث بينت الصور ومقاطع الفيديو، انتشال عدد من جثث الأطفال والنساء، بينما نجا شخص تم نقله للمستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن قائد شرطة المدينة، قوله إن “المبنى المنهار يقع بمنطقة مخالفات سكنية، معظم مبانيها متضررة نتيجة ما وصفه بالأعمال ” الإرهابية”، التي طالت المدينة قبل سنتين.

وأعلن قائد الشرطة انتهاء عمليات الإنقاذ، بعد التأكد من انتشال جميع من كانوا داخل المبنى، لحظة انهياره، من تحت الأنقاض.

يذكر أن معظم أحياء حلب الشرقية شهدت معارك عنيفة جدًا، خلال سنوات الحرب، قبل أن يفرض النظام، مدعومًا بحلفائه، السيطرة التامة على المدينة، مع تصاعد المخاوف من تكرار مأساة اليوم؛ إثر وجود مئات المباني التي طالها القصف سابقًا، خاصة أن معظم هذه المباني مخالفة ولا تحمل مواصفات البناء المدعم، ولا حتى أدنى درجات الحماية.