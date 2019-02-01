صراخ مولودة حديثة أنقذ حياتها بعد تركها في الصقيع

أنقذت مولودة حديثة، لا يتجاوز عمرها ساعات، حياتها بنفسها، بصراخها المتواصل بعد أن تركتها أمها بحديقة في لندن خلال الليل، عندما كانت درجات الحرارة أقل من صفر.

وعثرت على الطفلة امرأة وابنها كانا ينزهان كلبهما في منتزه بشرق لندن، ونقلاها إلى المستشفى حيث تم إنقاذ حياتها وأطلق عليها اسم “رومان”، نسبةً للشارع الذي وجدت فيه.

وأبلغت ريما زيفايوسكين صحيفة “صن” أنها عثرت على الطفلة في كيس بلاستيك يستخدم للتسوق، وكانت ملفوفة ببطانية صغيرة، فيما كان الحبل السري لا يزال في مكانه.

وقالت ريما وهي لتوانية عمرها 50 سنة: “كنت أتنزه مع ابني والكلب عندما سمعنا صراخ طفلة ينبعث من كيس بلاستيك.. كانت تصرخ من أجل حياتها وقد أنقذت نفسها”.

وأضافت: “ظننا في البداية أنه صوت حيوان، وعندما اقتربنا منها كان لونها قرمزيًا بسبب البرد، وكان وجهها وأذناها مغطييْن بالصقيع… من المؤكد أنها كانت ستموت من شدة البرد لو لم نعثر عليها.. أعتقد أنها محظوظة جدًا.”

ووفقًا للصحيفة، فإن الشرطة أصدرت بيانًا دعت فيه سكان المنطقة إلى المساعدة في العثور على أم الطفلة.