العثور على كويتي ميتًا بسيارة والدته في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، على مواطن داخل مركبة والدته وهو متوفى، وذلك في إحدى مناطق محافظة حولي.

ووفق صحيفة “الراي” المحلية، فإن بلاغًا ورد لعمليات الداخلية عن وجود شخص فاقد الوعي على متن مركبة متوقفة على كتف الطريق في إحدى مناطق حولي، وبانتقال رجال الأمن والإسعاف للموقع، تبين أن الشخص قد فارق الحياة، وبالتحري عنه تبين أنه مواطن وأن المركبة مسجلة باسم والدته.

وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما فتح رجال الأمن تحقيقًا لكشف ملابسات الوفاة، حيث تم تسجيلها باعتبارها شبهة جنائية.