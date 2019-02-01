بالفيديو.. نمر هائج يثير الرعب في قرية كاملة

هاجم نمر غاضب سكان قرية هندية، ونهش 6 أشخاص على الأقل.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن النمر هاجم سكان قرية “جالاندهار” الهندية عندما حاولوا إبعاده وإعادته إلى الغابة.

ويظهر مقطع فيديو يوثق الواقعة، كيف يقفز النمر من ضحية إلى أخرى وينهشها في هجوم عنيف وغير متوقع.

وقال شهود عيان إن السلطات المختصة وصلت إلى المكان؛ بعد أن أبلغ بعض السكان برؤية النمر يختبئ داخل منزل.

وأضافوا أن حراس الغابة حاولوا صيد النمر، لكن سرعان ما هاجم أحد الحراس ثم هاجم عددًا من المتفرجين.

ولم يصب أحد من المتفرجين بإصابات خطيرة، بحسب “ميرور”.